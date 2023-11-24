Куда поехать на Новый год — 2024 в России и за границей

Рассказываем о местах, ценах, активностях и тонкостях.

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Праздник уже не за горами, а в потоке будней можно упустить момент и не успеть подготовиться.

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Поэтому мы начинаем строить планы уже сейчас, в первую очередь нужно решить вопрос с местом, ведь на новогодних каникулах все самые крутые локации бронируют очень быстро.

Как провести новогодние праздники?

Всегда есть вариант «остаться дома», но, если вы и так часто проводили Новый год за праздничным столом в кругу семьи, этот вариант мог наскучить. В этом случае совсем не хочется упускать возможность вырваться куда-нибудь. Выбирать придётся между двумя опциями: активный или релакс-отдых вне дома. И тут всё зависит от ваших предпочтений.

Активный отдых подойдёт тем, кто не может сидеть на месте, хочет отправиться в тур по городу, посмотреть новые места, покататься на сноуборде, поймать волну на побережье океана, и это далеко не весь список приключений. Смена обстановки и деятельности точно поможет восстановить ресурс и набраться энергии на весь предстоящий год, ну или хотя бы до ближайшего отпуска.

Второй, не менее заманчивый вариант – полный релакс, для него характерны массажи, спа-процедуры, йога, чтение книг и просмотр любимых новогодних фильмов. И тут с пользой тоже спорить тяжело, ведь после напряжённого года и рабочих будней так хочется расслабиться, причём и физически, и психологически.

Для каждого из видов отдыха есть идеальные места, но помните, что их можно совместить, найдя баланс между расслаблением и активными развлечениями. Вместе с экспертами подготовили список точек на карте и подробно рассказали про каждое направление в цифрах.

Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip: «Уже задумывались, где встретить один из главных праздников в году? У нас есть интересные идеи».

Куда отправиться в России?

Сочи

Стоимость поездки

Авиабилет в одну сторону на новогодних каникулах стоит в среднем 9000 рублей, а номер можно забронировать примерно за 7700 рублей в сутки.

Почему стоит выбрать

Говорим «зимний Сочи», думаем «Красная Поляна» — большинство туристов приезжает на новогодние каникулы именно за горнолыжным отдыхом. И это неудивительно, ведь тут расположились сразу три отличных курорта с современными трассами.

Но и кроме спусков с гор в городе есть чем заняться. Внизу у моря вас ждут вполне комфортные для прогулок +10 °C, ведь так приятно пройтись по набережной и подышать солёным воздухом. А после можно отправиться в один из спа-отелей, чтобы погреться в сауне, сходить на массаж или поплавать в тёплом бассейне. А если попадёте в дождь – возьмите автобусную экскурсию, посетите дельфинарий или океанариум.

Калининград

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Стоимость поездки

Долететь до Калининграда в праздники можно в среднем за 7000 рублей в одну сторону, а на жильё нужного закладывать от 3800 рублей в сутки.

Почему стоит выбрать

В самом западном городе России климат мягкий, поэтому зимы тёплые, без сильных морозов. Когда Калининград припорашивает снегом, он становится похож на рождественскую открытку с «пряничными» домиками и тёплыми огнями.

Осмотрите остров Канта с красивым Кафедральным собором, купите сувениры в Рыбной деревне и согрейтесь тёплым глинтвейном в одном из кафе — а после планируйте поездку к морю. Суровую Балтику обязательно стоит увидеть зимой, так что отправляйтесь на денёк в Светлогорск или Зеленоградск. Советуем выбирать отель с сауной и спа – после прогулок по берегу холодного моря точно захочется основательно погреться.

Мурманск

Стоимость поездки

Билет в одну сторону стоит примерно 10 000 рублей, а отель удастся найти за 4700 рублей в сутки.

Почему стоит выбрать

Суровая северная природа ждёт в гости самых смелых и отважных — и щедро делится с ними своими красотами. Например, в январе в Териберке есть все шансы понаблюдать за китами, а уж про полярное сияние и говорить не нужно — ищите гидов, которые знают лучшие споты с минимальным световым загрязнением, и берите хорошую камеру.

А после — кататься на лыжах в Хибины! Тут расположены сразу два отличных курорта, Кукисвумчорр и Большой Вудъявр, с длинными комфортными трассами. И, кстати, экстремально низких температур в Мурманской области не бывает, особенно рядом с морем, но одеться потеплее всё же стоит.

Карелия

Стоимость поездки

Перелёт до Петрозаводска в новогодние каникулы обойдётся примерно в 6500 рублей в одну сторону, а при поиске жилья можно ориентироваться на сумму порядка 3800 рублей в сутки.

Почему стоит выбрать

Приготовьтесь: январь в Карелии считается самым морозным месяцем. Пушистый снег, около -10°C на улице, а порой и трескучие морозы до -30°C — та самая зимняя сказка, которую ищут многие городские жители.

Представляете, как завораживающе выглядят заснеженные водопады и знаменитый мраморный карьер, окружённый белыми деревьями? Также можно отправиться на остров Кижи, покататься на снегоходах или собачьих упряжках и, наконец, провести пару дней в одном из комфортабельных отелей, сидя у окна с чашкой горячего чая, запивая им вкуснейшие пирожки-калитки.

Камчатка

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Стоимость поездки

Долететь до Петропавловск-Камчатского зимой можно примерно за 16 000 рублей, а отель обойдётся около 8000 рублей в сутки.

Почему стоит выбрать

Магический край света туристы обычно стремятся увидеть летом, но и зимой вы получите тут невероятные впечатления. Катание на снегоходах к вулканам, релакс в термальных источниках (в -8°C это интересный опыт), экскурсии в этническую деревню, где можно погладить северных оленей — не говорите, что мы вас не убедили.

А ещё тут есть все возможности для катания на лыжах и сноубордах, которые особенно оценят любители фрирайда. Ну и, конечно, никто не отменял камчатские морские деликатесы и бутерброды со слоем икры толще хлеба — самое то, чтобы первыми в России встретить Новый год.

Куда поехать за границу?

Таиланд, Пхукет

Стоимость поездки

Билет в одну сторону стоит примерно 48 000 рублей, зато отель можно найти сравнительно недорого — средняя цена составляет 6000 рублей в сутки.

Правила въезда в Таиланд

Российским туристам понадобится только действительный загранпаспорт. Без визы на территории страны можно находиться до 90 дней. При въезде могут попросить предъявить обратные билеты.

Почему стоит выбрать

Этот небольшой остров у западного побережья Таиланда неизменно популярен у россиян, отправляющихся на зимовку. Неудивительно, ведь погода тут в январе совершенно летняя: термометр днём показывает около +29°C, море примерно такой же температуры, а дождей почти нет, в это время там сухой сезон.

Если хотите купаться и заниматься снорклингом, останавливайтесь на пляжах центральной части побережья, а за классными тусовками добро пожаловать на юг острова — в Патонг или Карон. Кроме того, советуем проехаться по основным смотровым площадкам, чтобы увидеть впечатляющие закаты и посетить Гору обезьян.

Шри-Ланка, Хиккадува

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Стоимость поездки

Билет в одну сторону стоит порядка 45 000 рублей, а жильё обойдётся примерно в 5600 рублей в сутки.

Правила въезда на Шри-Ланку

Для поездки нужны действительный загранпаспорт и виза, которую можно получить онлайн, по прилёте в аэропорту или в московском посольстве. Визовый сбор равен $ 50, оставаться на территории страны можно до 30 дней. С ноября 2023 года по 31 марта 2024 года Шри-Ланка отменила визовый сбор, сейчас оформить визу в страну можно бесплатно.

Почему стоит выбрать

Ближайший курорт к столице острова, Коломбо, — а значит, добираться будет удобно, даже если вы летите с детьми, ведь в дороге проведёте около 1 часа 40 минут (для сравнения, до более популярной у россиян Унаватуны ехать больше двух часов).

В Хиккадуве понравится всем. Любителей дайвинга и снорклинга прямо у берега будут ждать красивые коралловые рифы, где можно встретить черепах. Семьи с детьми оценят разнообразие уютных песчаных пляжей с удобным входом в воду, а сёрфингистам подойдёт Наригама-Бич с хорошими волнами. Погода в январе тоже радует: днём около +30°C, а вода прогрета до +28°C.

Вьетнам, Нячанг

Стоимость поездки

Билет в одну сторону обойдётся примерно в 55 000 рублей, а в ноябре к тому же обещают открыть прямые рейсы. Номер в отеле можно снять за 4000 рублей в сутки.

Правила въезда во Вьетнам

Российские туристы могут посещать страну без визы и оставаться на территории до 45 дней, а если оформить визу онлайн, то и 90 дней. При въезде, возможно, попросят предъявить обратные билеты. И, конечно, нужен загранпаспорт.

Почему стоит выбрать

Нячанг — город-курорт, тут много отличных отелей, но при этом частных пляжей нет, все общественные, а жильё на первой линии отделено от моря дорогой и променадом. Сюда едут купаться и загорать — январь для этого отлично подходит, сезон дождей уже закончился, а сильная жара ещё не наступила, и днём не жарче +27°C.

Но не только за пляжами сюда едут туристы, в эту местность отправляются гулять по променаду и Центральному парку с бассейнами, аттракционами и ресторанами, а один день точно стоит провести в знаменитом парке развлечений Vinpearl.

Сербия, Белград

Чемпионат.com

Стоимость поездки

Билет в одну сторону стоит около 50 000 рублей, а номер в отеле можно снять за 7000 рублей в сутки.

Правила въезда в Сербию

Россияне могут приезжать сюда без визы, только с загранпаспортом, и оставаться на территории страны до 30 дней. Учтите, что при въезде иногда просят показать обратные билеты.

Почему стоит выбрать

Если хочется провести новогодние каникулы в доступной Европе, Белград станет отличным вариантом: город красиво украшен и ждёт туристов. Погода вполне подходит для экскурсий и осмотра сербской столицы: обычно температура стабильно выше нуля, хотя ночью возможны заморозки, а дождей совсем немного.

По Белграду приятно гулять: тут есть и пешеходные улицы, где жизнь никогда не останавливается, и симпатичные районы вроде квартала Скадарлие или креативной Савамалы. А ещё сытная жирная и очень вкусная сербская кухня отлично подходит для зимы, такая поездка – возможность попробовать чварци, плескавицу и печенье (не то, о котором вы подумали, а поросёнка на вертеле).

Грузия, Тбилиси

Стоимость поездки

Билет в Тбилиси этой зимой в одну сторону обойдётся примерно в 25 000 рублей, гостиницу можно найти за 5000 рублей в сутки.

Правила въезда в Грузию

Российские туристы могут находиться на территории страны без визы в течение года. Главное, чтобы на руках был действительный загранпаспорт. Иногда на границе просят предъявить обратные билеты.

Почему стоит выбрать

Грузины отмечают Новый год с размахом. Никому ведь не нужно рассказывать о том, как тут любят вкусно поесть? Вы попадаете в яркий шумный праздничный город, где на каждом шагу можно найти уютные кафе и рестораны с хинкали, хачапури и местным вином.

Если устанете от гастрономических удовольствий, из Тбилиси несложно добраться до одного из лучших горнолыжных курортов Грузии, Гудаури: всего 2 часа 30 минут — и вы оказываетесь в настоящей зимней сказке. Трасс больше 20, а длина склонов — почти 50 км. Ещё есть экстрим-парк, классные смотровые площадки с панорамными видами и возможность полетать над горными склонами и ущельями на параглайде.

Как устроить идеальные новогодние выходные?

Вы уже узнали о 10 прекрасных вариантах для отдыха, но как его спланировать? Мы составили чек-лист, который поможет ничего не забыть.