Туристов предупредили, что места в популярных отелях на Новый год уже заканчиваются

Турагенты сообщают редакции TourDom.ru, что продажи на Новый год идут сейчас не очень активно.

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«Туры спрашивают, но броней мало. Туристов смущают возросшие цены».

Несмотря на относительно слабый спрос, турагенты надеются на его оживление в самое ближайшее время. Одна из причин – продолжающийся тренд на укрепление рубля.

С таким мнением согласны подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Большинство из тех, кто отметил пост «Какую тактику выбрать тем, кто собирается приобрести путевку за рубеж на новогодние праздники?», поставили лайк варианту «Заказывать и оплачивать тур срочно, прямо на ближайшей неделе».

Можно предположить, что среди показавших свое отношение было много турагентов. С их слов, большинство туристов, предпочитающих отели высокого уровня, заранее заказали себе туры на Новый год и январские каникулы.

«Активное бронирование турпакетов на праздники у нас пришлось на сентябрь-октябрь, – говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. – Несмотря на высокие цены, продавали в основном Таиланд и Шри-Ланку. Сейчас запросы пошли на спад».

Не определились с планами на новогодний отдых туристы с более низким бюджетом, для которых курс валют может иметь относительно большое значение.

Специалисты предупреждают: в случае промедления на рейсах и в популярных отелях может не оказаться свободных мест. На ряде направлений уже сейчас сложно забронировать комнаты.

В частности, на даты с заездами 27–31 декабря нет доступных номеров в таких популярных гостиницах Пхукета, как Katathani Phuket Beach Resort 5*, Le Meridien Phuket Beach Resort 5*, Sunwing Kamala Beach 4*. Дефицит наблюдается в минских объектах размещения.