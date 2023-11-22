Туристов предупредили, что места в популярных отелях на Новый год уже заканчиваются
Турагенты сообщают редакции TourDom.ru, что продажи на Новый год идут сейчас не очень активно.
«Туры спрашивают, но броней мало. Туристов смущают возросшие цены».
Несмотря на относительно слабый спрос, турагенты надеются на его оживление в самое ближайшее время. Одна из причин – продолжающийся тренд на укрепление рубля.
С таким мнением согласны подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Большинство из тех, кто отметил пост «Какую тактику выбрать тем, кто собирается приобрести путевку за рубеж на новогодние праздники?», поставили лайк варианту «Заказывать и оплачивать тур срочно, прямо на ближайшей неделе».
Можно предположить, что среди показавших свое отношение было много турагентов. С их слов, большинство туристов, предпочитающих отели высокого уровня, заранее заказали себе туры на Новый год и январские каникулы.
«Активное бронирование турпакетов на праздники у нас пришлось на сентябрь-октябрь, – говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. – Несмотря на высокие цены, продавали в основном Таиланд и Шри-Ланку. Сейчас запросы пошли на спад».
Не определились с планами на новогодний отдых туристы с более низким бюджетом, для которых курс валют может иметь относительно большое значение.
Специалисты предупреждают: в случае промедления на рейсах и в популярных отелях может не оказаться свободных мест. На ряде направлений уже сейчас сложно забронировать комнаты.
В частности, на даты с заездами 27–31 декабря нет доступных номеров в таких популярных гостиницах Пхукета, как Katathani Phuket Beach Resort 5*, Le Meridien Phuket Beach Resort 5*, Sunwing Kamala Beach 4*. Дефицит наблюдается в минских объектах размещения.
Плотно загружены на Новый год и отели по ряду внутрироссийских направлений. По словам специалистов, проблемы с наличием комнат фиксируются в загородных объектах Подмосковья. Некуда селить туристов на горнолыжных курортах Мурманской области. «Продажи закрыли еще 2 недели назад», – поделился один из турагентов, участник телеграм-канала «Крыша ТурДома В2В».