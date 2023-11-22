Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Индонезию, а также начать полеты на Филиппины. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ .

"Российскими авиакомпаниями ведется проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновления прямых рейсов в Индонезию", - сказал Савельев.

Говоря в целом о грядущей перевозке пассажиров в период новогодних праздников, министр отметил, что за осенне-зимний период планируется перевезти более 18 млн пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.