Россиянам рассказали, как получить туристическую визу в США

В настоящее время получить визу США в России невозможно, поэтому чаще всего россияне ездят в Казахстан, чтобы воспользоваться услугами американского посольства в Астане, рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турагенства Наталия Ансталь.

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Она отметила, что дипмиссия сильно загружена и найти свободную дату для прохождения интервью очень сложно, поэтому следует рассмотреть другие направления.

Можно открыть визу в Европе, однако за последний год там все чаще отказывают в услуге гражданам России. Некоторые для получения визы США готовы рассматривать далекие направления, например, Индонезию или Маврикий. В таком варианте стоит учитывать, что само путешествие в эти страны обойдется недешево, — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что никаких новых документов, по сравнению с прошлыми годами, для получения визы США предоставлять не требуется. В посольстве необходимо предъявить авиабилеты, документы с работы и подтверждение дохода. Она также поделилась лайфхаком, как убедить американских дипломатов в том, что у туриста нет иммиграционных намерений.

Майами считается дорогим курортом, поэтому его можно указать в анкете, как место назначения. В таком случае будет ясно, что турист собирается на пляжный отпуск и не планирует нелегально оставаться в США, — сказала Ансталь.