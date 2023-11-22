Названы способы сэкономить на отдыхе в ОАЭ

Согласно данным АТОР, ОАЭ вышли в лидеры по запросам на новогодние каникулы, обойдя Египет, Таиланд и Турцию. 55% туристов предпочитает отдых в Дубае. Эксперты отмечают, что популярность ОАЭ обусловлена узнаваемостью страны и легкостью доступа.

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Ассоциация указала, что цены на гостиницы в ОАЭ остались на уровне предыдущего года, некоторые отели не повысили стоимость проживания в долларах. Однако из-за колебания курса валют цены в рублях выросли примерно на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Специалисты турагентств поделились советами по экономии на новогоднем отдыхе в ОАЭ. Среди них - заблаговременное бронирование отдыха и предварительная проверка цен на авиабилеты для разных дат вылета и прилета. Также выбор авиакомпании оказывает влияние на стоимость тура, различные варианты перелетов могут отличаться по цене.

Подбор городского отеля вместо побережья также позволит сэкономить на общей стоимости путешествия.

Тем, кто предпочитает активный отдых, стоит обратить внимание на предложения с завтраками, планируя обедать в городе, отметили в Space Travel.

При этом в FUN&SUN утверждают, что выбор полного пансиона значительно сократит расходы, учитывая, что питание вне отелей в городе обходится недешево.