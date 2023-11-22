Каникулы в Карелии: где остановиться и что посмотреть

Карелия — одно из самых живописных направлений для туризма в России. Этот регион славится удивительной природой, которая не оставит равнодушным даже самого искушенного путешественника. Что в первую очередь нужно посмотреть в северном регионе и как спланировать отдых? Рассказывает писатель и философ Александр Король.

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Карелия — это музей под открытым небом. Многочисленные озера, водопады, леса и гранитные карьеры создают волшебные декорации, круглогодично привлекая туристов. Инфраструктура региона позволяет организовать отдых на любой вкус и кошелек. Например, для бюджетного отпуска в старинном городе Сортавала можно найти уютный хостел или гостевой дом. Любители роскоши также останутся довольны: на берегу Ладоги есть пейзажный парк-отель. Кстати, именно там живописец Николай Рерих вдохновился на создание знаменитой «Карельской серии».

От Санкт-Петербурга до Сортавалы можно добраться на поезде «Ласточка», но гораздо удобнее ехать на своем автомобиле. Регион большой, обойти все интересные объекты пешком не получится. Можно также воспользоваться услугами гида с личным транспортом.

После изучения Сортавалы стоит обязательно посетить горный парк «Рускеала». Это заброшенное месторождение — визитная карточка Карелии. Полюбоваться мраморным каньоном можно как со смотровых площадок, так и с воды во время лодочных прогулок. Если повезет, можно попасть на тематический концерт в самом карьере.

Оказавшись в Карелии, нельзя оставлять без внимания сакральность региона. Стоит посетить таинственный остров Валаам с древними монастырями, который до сих пор привлекает множество паломников. Обязателен к просмотру и остров Кижи. Он знаменит своими деревянными церквушками, построенными без единого гвоздя. Самая известная — загадочная Церковь Преображения Господня.

Особенно прекрасна Карелия зимой. В период новогодних каникул здесь очень многолюдно. Туристы приезжают, чтобы отметить праздники в атмосфере настоящей зимней сказки. В этой местности даже можно увидеть северное сияние. Главное — заранее заняться вопросом бронирования жилья: домики с Карельской сауной на берегу озера начинают расхватывать за полгода.

Зимой в Карелии много возможностей для активного отдыха: лыжные трассы, катки, фермы с хаски для катания в упряжках, подледная рыбалка и многое другое. А для детей в регионе есть отдельное развлечение — Карельский зоопарк. Он значительно отличается от городских аналогов, поражает своими масштабами, многообразием зверей и трепетным отношением к ним. Но надо помнить о суровом климате региона. Перед поездкой лучше приобрести термобелье и треккинговую зимнюю обувь.

Летом Карелия не менее прекрасна. Туристы могут отправиться в поход по лесам и горам, насладиться красотами чистейших озер и рек, заняться рыбалкой или рафтингом, а также полетать на вертолете над Ладожскими шхерами. В регионе много национальных парков, в которых можно увидеть редких животных и птиц, насладиться чистым воздухом и тишиной. При этом важно помнить об особенностях местности: в летний сезон надо быть готовым прятаться от насекомых. Леса кишат комарами и клещами.