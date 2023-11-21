Бортпроводника депортировали из-за тонального крема

Бывший бортпроводник авиакомпании Qatar Airways признался, что его уволили и депортировали из Катара из-за того, что он воспользовался тональным кремом. Подробности истории сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

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Уточняется, что индонезиец Гилберт Игнатиус (Gilbert Ignatius) переехал в Доху в 2016 году и работал в Qatar Airways на протяжении пандемии и чемпионата мира по футболу. Бортпроводник рассказал, что в мае 2023 года он отправился с небольшой группой друзей в шикарный отель Mondrian, чтобы отпраздновать там свое 32-летие.

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Игнатиус признался журналистам, что во время вечеринки к нему подошел охранник и сказал, что с ними хотят поговорить сотрудники отдела уголовных расследований катарской полиции. После этого офицеры отвели бортпроводника в комнату и вытерли его лицо влажной салфеткой, на которой остались следы тонального крема. Индонезийца доставили в полицейский участок и обвинили его в проституции.

«Первое, о чем они меня спросили, было: "Сколько ты зарабатываешь каждую ночь?"», — пожаловался Игнатиус.

Когда бортпроводник заявил о своей невиновности, офицер, по его словам, ударил его по лицу. Полиция также обратила внимание на тот факт, что у индонезийца была сумка и кожаный ремень от роскошного французского дома моды Hermes, что, по их мнению, было еще одним доказательством его гомосексуальности.

PYOK пишет, что Игнатиус попросил разрешения обратиться в посольство Индонезии за консульской помощью, но его просьба была отклонена. Офицер якобы сказал ему, что в Катаре у него нет прав. Известно, что на следующий день Qatar Airways отстранила бортпроводника от работы, а через три дня его депортировали и запретили когда-либо возвращаться в Катар.