Турагент: «Аэрофлот» радикально снизил цены на новогодние билеты в Египет

Турагент – участник сообщества для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» обнаружил изменения в ценовой политике «Аэрофлота» на египетском направлении.

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«Сегодня туристу взяли бизнес-класс у “Аэрофлота” на Новый год в Шарм-эль-Шейх за 131 тыс. туда-обратно. Для сравнения, пару месяцев назад бизнес был 400 тыс.», – пишет Ирина Богданова.

По ее словам, изначально за билет экономкласса с вылетом из Москвы 26 декабря и возвращением 4 января она заплатила 100 тыс. Бизнес-класс при этом стоил вчетверо дороже – 400 тыс.

«Две недели назад бизнес подешевел до 200 тыс., эконом оставался в прежней цене. Сегодня бизнес упал до 131 тыс., а эконом – до 66 тыс. Вот и сделали апгрейд», – поделилась она наблюдениями с коллегами.

Корреспондент TourDom.ru убедился, что на эти даты места действительно продаются по таким ценам. На соседние тарифы выше. Тем не менее сам факт снижения стоимости на востребованном у туристов направлении и на популярный период говорит о том, что загрузка не удовлетворяет перевозчика и нужно стимулировать спрос.