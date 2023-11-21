Что нельзя делать во время отпуска за границей

Отпуск за границей – это замечательный способ провести время и познакомиться с новыми культурами и традициями. Однако некоторые вещи могут испортить ваш отдых и даже привести к серьезным проблемам. В этой статье мы расскажем о том, что никогда не стоит делать, находясь в отпуске за границей.

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Не оставляйте свои ценности без присмотра

Одной из самых распространенных ошибок, которые совершают туристы, является оставление ценностей без присмотра. Никогда не оставляйте свои документы, деньги и другие ценности в номере отеля без присмотра. Воспользуйтесь сейфом или спросите у администратора отеля о возможности оставить свои ценности в сейфе на ресепшене.

Не игнорируйте местные законы и традиции

Каждая страна имеет свои законы и традиции, которые необходимо уважать. Не игнорируйте местные законы и традиции, чтобы избежать проблем с местными властями или жителями. Например, в некоторых странах запрещено курить на улице или пить алкоголь в общественных местах.

Не забывайте о медицинской страховке

Медицинские расходы за границей могут быть очень высокими. Перед отъездом обязательно оформите медицинскую страховку, чтобы избежать неожиданных расходов. Также убедитесь, что ваша страховка покрывает все необходимые медицинские услуги.

Не доверяйте незнакомым людям

Никогда не доверяйте незнакомым людям, особенно если они просят вас о помощи или предлагают сделать вам что-то бесплатно. Это может быть ловушкой для туристов, чтобы выманить у вас деньги или ценности.

Не оставляйте свои документы без присмотра

Никогда не оставляйте свои документы без присмотра, особенно на общественных местах, таких как аэропорты или вокзалы. Старайтесь всегда держать свои документы при себе и не оставляйте их в багаже или сумке без присмотра.