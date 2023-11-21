Морские рейсы в Японию оказались не нужны туристам

Морские пассажирские перевозки между Владивостоком и японским Нанао проработали меньше месяца – оператор столкнулся с «неприемлемыми условиями работы», которые установила администрация японского порта.

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Как пояснил kp.ru представитель судовладельца – компании «Восток-Тур», японские чиновники «давили на агентов», с которыми сотрудничала российская фирма, в местной прессе выходили неполиткорректные публикации в отношении наших соотечественников, а, кроме того, японцам не понравилось, что теплоход «Плейона» зарегистрирован на Шикотане. Остров, являющийся частью Малой Курильской гряды, относится к Сахалину, однако этот факт японскими властями оспаривается: они считают, что Шикотан является частью их губернаторства Хоккайдо.

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В то же время, по данным японских СМИ, причина приостановки рейсов «Плейоны» не в политике. Мол, во время проверки судна в японском порту было обнаружено более 20 нарушений техники безопасности.

«Они (японские инспекторы. – Ред.) перевернули на судне все, выявили недостатки и потребовали их немедленно устранить», – прокомментировали эту информацию в «Восток-Тур», добавив, что ранее подобные инспекции проходили без проблем и судно полностью устраивало иностранных чиновников.

Как бы то ни было, но во избежание того, что теплоход будет арестован, морской маршрут решили поставить на паузу.

Впрочем, морской путь в Японию был интересен разве что жителям Приморья. Туристы из и Москвы и других крупных городов России могут добраться в Японию на самолете, причем без особых проблем. После того как китайские авиакомпании начали массово летать в города нашей страны, появились даже спецпредложения. Например, в декабре можно слетать из Москвы в Осаку и обратно всего за 41 640 руб. вместе с багажом – рейсом Southern China Airlines через Пекин. А в начале марта за 49 100 руб. на самолете той же авиакомпании предлагается отправиться в Токио. На фоне таких тарифов цены билетов на судно по 67–79 тыс. руб., которое еще и идет до Японии двое суток, выглядят неконкурентоспособными.

Теплоход ходил в Японию раз в неделю – по пятницам туда, по вторникам обратно. Самый дешевый билет в каюте экономкласса стоил более 67 тыс. руб. вместе с трехразовым питанием. Но это без удобств. За то, чтобы туалет и душ были в каюте, приходилось платить на 5 тыс. руб. больше. Дополнительно оплачивался багаж.