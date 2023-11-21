Цены на туры в бюджетные отели Египта снизились

Турагенты обратили внимание на появление низких цен на туры в Египет. Например, улететь 22 ноября из Москвы на 6 ночей в Хургаду через Fun & Sun на Red Wings и с проживанием в отеле 3* можно всего за 60 466 руб. на двоих. Днем ранее у Библио-Глобуса промелькнуло спецпредложение на тур с вылетом 21 ноября за 55 тыс. руб. Это стало поводом для обсуждения в группе для специалистов «Крыша ТурДома B2B».

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Мнения насчет того, как идут продажи, разделились. По словам некоторых участников, интереса к турам в Египет нет вообще. Причем дело даже не в опасениях из-за палестино-израильского конфликта. Туристы понимают, что военные действия развернулись вдали от курортов и в отелях обстановка спокойная. «Ни разу не спросили про безопасность отдыха. Просто не интересуются Египтом, и всё», – пишут в чате.

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Скорее всего, туры в Египет проигрывают конкуренцию другим направлениям, и в частности Таиланду. В октябре туроператоры запустили прямые рейсы на Пхукет и Паттайю, в том числе из регионов, что, видимо, и снизило спрос на Египет.

«Из Новосибирска последние брони были в сентябре», – привел пример один из турагентов.

Другой специалист обратил внимание, что за 50–60 тыс. можно улететь только в дешевый отель 3*. Более популярные у туристов «пятерки» в Египте стоят от 130–140 тыс. А это уже бюджет, с которым можно найти тур в Юго-Восточную Азию.

Дмитрий Чистяков («Тройка тур», Череповец) согласен: «Таиланд ценами на Паттайю зазывает туристов. 140 тыс. на двоих на 9–11 ночей – это вполне адекватно по нынешним временам».

С другой стороны, из комментариев турагентов понятно, что и на Египет есть своя клиентура. А то, что спрос падает, – так это сезонное явление. В ноябре-декабре всегда так. Некоторые турагенты пользуются моментом и сами летят в Египет на отдых.

«Сейчас в Rixos Megawish чилим, дали вместо делюкса, пулл-виллу. Народу много. Но всего хватает. Погода – сказка. Пусть и дальше все боятся ехать», – написал Сергей Дьяконов.

Ирина Маресова, собственник компании Yalla-International Египет и глава представительства компании в России и странах СНГ, подтвердила нам, что количество спецпредложений действительно увеличилось в сравнении с сентябрем. Причем исходят они не только со стороны туроператоров, которым надо заполнять чартеры, но и со стороны отелей, имеющих проблемы с загрузкой:

«Да, это действительно так. Но, с другой стороны, для умного туриста это шанс приехать на Новый год, потому что здесь спокойно и недорого».

В комментариях к обсуждению в «Крыше ТурДома B2B» также появилась информация, что некоторые отели Египта продали на Новый год только 10% номеров и отменяют праздничные ужины. Однако в принимающей компании Библио-Глобус нам этого не подтвердили.