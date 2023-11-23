Что можно купить на 500 рублей во Вьетнаме: видео
На 500 рублей во Вьетнаме можно купить довольно многое.
Национальная Валюта Вьетнама – вьетнамский донг. По текущему курсу 500 рублей эквивалентно ~ 137,329 донгов. Это довольно приличная сумма по местным меркам.
Во Вьетнаме в целом невысокие цены на товары и услуги. За 500 рублей тут можно:
- Поесть в недорогом ресторане или кафе. Обед на одного человека обойдётся примерно в 25-30 тысяч донгов (~150 рублей).
- Купить фрукты или овощи на рынке на пару дней. Килограмм манго стоит 20-30 тысяч донгов (~100 рублей).
- Приобрести сувениры или небольшие подарки. Футболки и магнитики стоят от 50 тысяч донгов (~200 рублей).
Так что 500 рублей в переводе на местную валюту – это вполне неплохие деньги для туриста во Вьетнаме.
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