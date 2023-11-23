На 500 рублей во Вьетнаме можно купить довольно многое.

Национальная Валюта Вьетнама – вьетнамский донг. По текущему курсу 500 рублей эквивалентно ~ 137,329 донгов. Это довольно приличная сумма по местным меркам.

Во Вьетнаме в целом невысокие цены на товары и услуги. За 500 рублей тут можно:

Поесть в недорогом ресторане или кафе. Обед на одного человека обойдётся примерно в 25-30 тысяч донгов (~150 рублей).

Купить фрукты или овощи на рынке на пару дней. Килограмм манго стоит 20-30 тысяч донгов (~100 рублей).

Приобрести сувениры или небольшие подарки. Футболки и магнитики стоят от 50 тысяч донгов (~200 рублей).

Так что 500 рублей в переводе на местную валюту – это вполне неплохие деньги для туриста во Вьетнаме.