Ассортимент экскурсионных предложений по Китаю расширяется

Российские туроператоры подтвердили растущий интерес к Юньнаню, хотя регион еще не является популярным среди российских туристов.

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В ближайшие полгода туроператоры планируют добавить в свои экскурсионные программы по Китаю посещение провинции Юньнань, включая город Пуэр и уезд Ланьцан. Этот регион, по утверждениям местных властей, готов принять больше туристов благодаря разнообразным достопримечательностям и развитой гостиничной инфраструктуре, пишет Центральная Служба Новостей.

На недавнем званом ужине в Ланьцане для участников международной выставки CITM 2023, представители российских туроператоров и СМИ обсудили перспективы туризма в этом районе. Заместитель начальника уезда Ланьцан подчеркнул значение включения чайного леса уезда в список наследия ЮНЕСКО для увеличения туристического потока. Заместитель мэра Пуэра Ху Цзяньжунь акцентировал уникальность региона, особенно в контексте чайной культуры.

Российские туроператоры подтвердили растущий интерес к Юньнаню, хотя регион еще не является популярным среди российских туристов. Ожидается, что скоро он станет востребованным направлением.

Сергей Джан Ша из China Tour & Business Travel Company упомянул ограниченный спрос на экскурсионный туризм в Китае и выразил надежду, что включение Юньнаня в туристические программы привлечет туристов. На выставке CITM 2023 российские туроператоры обсуждали расширение ассортимента и географии туров с китайскими коллегами. Станислав Сужеев из РуТрэвел Бизнес сообщил о новых контрактах в этой сфере.