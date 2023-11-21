Новый год в ОАЭ: сколько стоит, как сэкономить

Исследование выявило, что ОАЭ возглавили рейтинг наиболее востребованных направлений для новогодних праздников 2023/24 года, опередив Египет, Турцию и Таиланд. Особенно популярен среди туристов Дубай, привлекший более 55% туристов, бронирующих новогодние туры.

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АТОР выяснила предпочтения туристов, новогодние сюрпризы отелей и способы экономии на путешествиях в ОАЭ. Одним из ключевых факторов популярности ОАЭ стала транспортная доступность.

Количество перевозок в ОАЭ положительно сказалось на спросе, увеличивая привлекательность направления, особенно для тех, кто ранее предпочитал Египет, пишет Центральная Служба Новостей.

Дубай стал самым популярным эмиратом для новогодних праздников, благодаря активной маркетинговой политике, большому количеству рейсов из России и масштабным празднованиям. После Дубая следуют Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра и Абу-Даби. Средняя стоимость пакетного тура в четырехзвездочный отель в ОАЭ на новогодние праздники составляет от 150–160 тысяч рублей за двоих на 6–7 дней с перелетом из Москвы.