В ЮАР наблюдается рост числа туристов из Саудовской Аравии
Компания, специализирующаяся на туристическом маркетинге, в рамках углубленного анализа тенденций в сфере туризма представила ценные сведения о возрождении туризма в Южной Африке, в частности благодаря необычайному росту интереса к нему со стороны Саудовской Аравии.
Еженедельный поиск авиабилетов и отелей
В сентябре 2023 года наблюдался заметный всплеск еженедельного поиска отелей, что заметно отличалось от тенденций, наблюдавшихся в последние несколько лет. В то же время число запросов на перелеты вернулось к допандемийному уровню, что свидетельствует о возрождении интереса и росте спроса на южноафриканские направления, особенно в преддверии высокого сезона.
Предпочтения по продолжительности поездки
Из общего числа путешественников 33 процента нацелены на поездки продолжительностью от 4 до 7 дней, а 17 процентов рассматривают возможность более длительного пребывания – от 8 до 14 дней. Примечательно, что почти треть (30 процентов) иностранных путешественников склоняются к поездкам продолжительностью более 15 дней, что отражает широкий спектр предпочтений.
Рост числа туристов из Саудовской Аравии
В центре внимания экспертов оказался необычайный рост числа туристов из Саудовской Аравии: число запросов на полеты в ноябре по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 187 процентов. Этот всплеск соответствует прогнозам увеличения количества прибытий из стран Ближнего Востока, в частности из Саудовской Аравии, в период с 2023 по 2030 год.
По состоянию на 14 ноября 2023 года обменный курс рэнда по отношению к саудовскому риялу составлял 4,9 рэнда, что обеспечит саудовским путешественникам высокую покупательную способность в Южной Африке. Об этом пишет Pretoria News, партнер сети TV BRICS.
Инклюзивный туризм
Когда стал наблюдаться значительный рост числа путешественников из Саудовской Аравии, отрасль была вынуждена уделять первостепенное внимание инклюзивному туризму. Возникла потребность в объектах и услугах, отвечающих специфическим требованиям путешественников-мусульман. Эксперты подчеркивают важность хорошо спланированной стратегии цифрового маркетинга, направленной на продвижение халяль-стандартов в сфере услуг, доступности молитвенных помещений и семейно-ориентированной среды.