Компания, специализирующаяся на туристическом маркетинге, в рамках углубленного анализа тенденций в сфере туризма представила ценные сведения о возрождении туризма в Южной Африке, в частности благодаря необычайному росту интереса к нему со стороны Саудовской Аравии.

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Еженедельный поиск авиабилетов и отелей

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В сентябре 2023 года наблюдался заметный всплеск еженедельного поиска отелей, что заметно отличалось от тенденций, наблюдавшихся в последние несколько лет. В то же время число запросов на перелеты вернулось к допандемийному уровню, что свидетельствует о возрождении интереса и росте спроса на южноафриканские направления, особенно в преддверии высокого сезона.

Предпочтения по продолжительности поездки

Из общего числа путешественников 33 процента нацелены на поездки продолжительностью от 4 до 7 дней, а 17 процентов рассматривают возможность более длительного пребывания – от 8 до 14 дней. Примечательно, что почти треть (30 процентов) иностранных путешественников склоняются к поездкам продолжительностью более 15 дней, что отражает широкий спектр предпочтений.

Рост числа туристов из Саудовской Аравии

В центре внимания экспертов оказался необычайный рост числа туристов из Саудовской Аравии: число запросов на полеты в ноябре по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 187 процентов. Этот всплеск соответствует прогнозам увеличения количества прибытий из стран Ближнего Востока, в частности из Саудовской Аравии, в период с 2023 по 2030 год.

По состоянию на 14 ноября 2023 года обменный курс рэнда по отношению к саудовскому риялу составлял 4,9 рэнда, что обеспечит саудовским путешественникам высокую покупательную способность в Южной Африке. Об этом пишет Pretoria News, партнер сети TV BRICS.

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