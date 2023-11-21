Вьетнам намерен разрешить безвизовый въезд для индийцев

Вьетнам может стать следующей страной, которая разрешит индийцам безвизовый въезд для путешествий. Как сообщает вьетнамское информационное агентство VnExpress, министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг призвал к краткосрочному отказу от виз для таких крупных рынков, как Китай и Индия, чтобы поддержать восстановление туристического сектора страны.

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За первые десять месяцев 2023 года Вьетнам посетили около 10 миллионов иностранных туристов, что в 4,6 раза больше, чем в 2022 году. До начала пандемии COVID-19 Вьетнам принял около 170 тысяч индийских туристов.

Такие направления, как остров Фукуок, Нячанг, Да Нанг, бухта Ха Лонг и Хой Ан, пользуются популярностью у индийских туристов. С августа этого года Вьетнам начал выдавать электронные визы для всех иностранцев. Срок действия этих электронных виз составляет 90 дней, и они позволяют осуществлять многократный въезд.

Таким образом, Вьетнам может стать третьей страной после Шри-Ланки и Таиланда, предоставляющей индийцам безвизовый въезд.