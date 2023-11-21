Десятки туристов попали в Шымкент вместо Вьетнама

Туристы из Екатеринбурга, летевшие на курортный остров Фукуок во Вьетнаме через казахстанский Тараз, внезапно оказались в другом месте. Лайнер авиакомпании Scat Airlines (рейс DV 452) совершил незапланированную посадку в Шымкенте. Причиной, как пояснил перевозчик, стали плохие погодные условия.

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В результате, как сообщило екатеринбургское издание E1, несколько десятков человек почти 12 часов находились в самолете в аэропорту. По словам пассажиров, им предоставили воду. А вот по поводу продолжения путешествия долгое время перспективы были неопределенными. «Последние 5 часов представители авиакомпании говорят нам, что полетим скоро», – сообщил один из туристов, добавив, что как минимум день долгожданного отпуска из-за задержки пошел насмарку. В итоге самолет вылетел в Тараз примерно в 11:50 по местному времени.

Рейсы из Екатеринбурга во Вьетнам и Таиланд организует казахстанский туроператор Selfie Travel. Полеты осуществляются с посадкой в Таразе. 10 октября появилась информация, что Selfie Travel снял часть запланированных рейсов во Вьетнам и Таиланд. Перед этим в системе бронирования стояло по два вылета в неделю на Фукуок из Кольцово. А впоследствии остались доступными лишь рейсы с периодичностью раз в 11 дней. Из расписания, в частности, исчезли вылеты на курорт в популярные у туристов даты – 1 и 4 января.

В России казахстанского туроператора представляет «Европорт» (номер в Федеральном реестре РТО 008552).