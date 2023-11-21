Турист пожаловался на антисанитарию и опарышей в номере отеля Египта

«Билеты в Египет мы с семьей из трех человек (я, жена и ребенок) купили за полгода до планируемой поездки, — рассказал он. — Выбор пал на четырехзвездочный отель Sphinx Aqua Park Beach Resort в Хургаде на первой береговой линии, который, со слов девушки-менеджера турфирмы, "еще буквально недавно был пятизвездочным"».