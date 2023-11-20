Российские туристы не хотят платить «зеленый налог» на перелеты

Пассажиров авиакомпаний в Дании собираются обложить «зеленым налогом», об этом сообщает, в частности, американское издание washingtonpost.com.

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С 2025 года те, кто летит на короткие расстояния – по Европе, заплатит в переводе с датских крон около 9 долларов, на средние и дальние – 35 и 56 долларов соответственно.

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Половину собранных средств власти планируют направить на проект перехода на экологически чистое топливо для самолетов. Предполагается, что авиакомпании должны начать его использование на внутренних рейсах к 2030 году. Другая часть пойдет на повышение пенсий.

Власти Дании вводят эти меры в соответствии с «зеленой» повесткой в других странах Европы. Ранее подобный сбор, призванный помочь сокращению выбросов углекислого газа, инициировали в Нидерландах. Другой способ для снижения влияния полетов на климат применили во Франции. Власти запретили внутренние авиарейсы по маршрутам, где можно добраться на поезде менее чем за 2,5 часа. Причем изначально требования климатических активистов касались рейсов между пунктами, где поезд идет до 4 часов, но правительство смягчило ограничения.

Американская газета отмечает, что в США инициативы по сокращению перелетов и «зеленым сборам» на них гораздо менее популярны, чем в Европе. Одна из причин – отсутствие сети высокоскоростных железных дорог. Рейсы на короткие расстояния составляют значительную часть от авиатрафика – около 25%. Американские законы даже не пытаются регулировать их количество.

Большинство (76%) из почти 800 участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» отрицательно ответило на вопрос «Стоит ли вводить “зеленый налог” в нашей стране?» 43% респондентов выбрали вариант «Воздействие выбросов СО2 на климат сильно раздуто “зеленым” лобби. Никакой сбор не нужен».

«Озоновую дыру уже зашили? А то помню, как нас пугали фреоном из холодильника и спреями», – пишет один из участников обсуждения. Другой предлагает для проверки гипотезы всемирного потепления сравнивать температуру воздуха в одном и том же месте: «Изменения за 100 лет, наверное, мизерны. Возможно, что через 500–1000 лет мы что-то и заметим».

Еще треть отвечавших (33%) согласны с тем, что проблема экологичности авиаперелетов действительно существует, но «зеленый налог» все равно взимать не стоит – неизвестно, куда пойдут собранные средства: «У нас и без него стоимость авиабилетов зашкаливает».