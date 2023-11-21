Путевки в санатории Пермского края подорожали на 15%

В Пермском крае выросли цены на путевки в санатории. Отдых в здравницах осенью 2023 года стоит на 15% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводят аналитики сервиса «Санатории-России.рф».

«Средняя стоимость путевки в здравницу Пермского края выросла на 15% по сравнению с прошлым годом и составляет 27 169 рублей. Также с января по сентябрь 2023 года увеличилась доходность краевых санаториев. Здравницы заработали 2,6 млн рублей. Их доход на 17% выше, чем в прошлом году», — сообщили аналитики.

Аналитики сервиса составили рейтинг доходности санаториев Приволжского федерального округа. В нем Пермский край занимает третье место. Больше заработали здравницы республик Башкортостан и Татарстан. По мнению аналитиков, увеличение доходов обусловлено не только повышением стоимости отдыха, но и увеличением количества туристов. За девять месяцев 2023 года курорты Пермского края посетило 97 тысяч отдыхающих. Это на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.