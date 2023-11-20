Во сколько россиянам обойдется поездка в Японию на Новый год

Туристические агентства отмечают повышенный интерес к путешествиям в Японию, особенно в преддверии Нового года, и уже предлагают бронирование для сезона цветения сакуры. Данные Японской национальной туристической организации показывают, что в октябре этого года количество иностранных туристов в Японии достигло 2,516 миллиона, превысив показатели до пандемии, пишет Центральная Служба Новостей. В числе ведущих стран по количеству туристов — Южная Корея, Тайвань, Китай и США.

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Существенный рост туристического потока из России в Японию также наблюдается, особенно в октябре, когда количество российских туристов увеличилось на 260% по сравнению с прошлым годом. Туроператоры, включая BSI Group и «Интурист», подтверждают 50% рост продаж, а «Русский Экспресс» сообщает о трехкратном увеличении бронирований благодаря снятию ограничений, связанных с COVID-19, и добавлению новых авиамаршрутов.

По данным экспертов из China Travel, китайские авиакомпании предлагают привлекательные тарифы с пересадками в Пекине. На новогодние праздники ожидается пик продаж туров в Японию. В BSI Group утверждают, что сейчас самое время бронировать поездку в Японию на Новый год, так как доступны авиабилеты, отели и различные туры. «Интурист» предлагает множество вариантов перелетов в Японию, от бюджетных до премиальных, а «Русский Экспресс» указывает, что средняя стоимость билета в Токио на Новый год начинается от 800 долларов.