В 90-х годах в Сингапуре была популярна шутка о «пяти С» — символах успешной жизни, включающих наличные, кредитку, машину, кондоминиум и членство в клубе. Со временем ситуация изменилась, что отразилось в романе «Безумно богатые азиаты» 2014 года и его экранизации. Сейчас Сингапур стал символом стабильности, привлекая венчурных капиталистов, иностранные стартапы и китайских миллионеров, пишет Центральная Служба Новостей. Это повысило интерес к местной культуре и укрепило богатство государства.

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Кулинарная культура Сингапура также претерпела изменения. Молодое поколение приготовителей еды теперь готовит блюда с изысканностью, соответствующей ресторанам высокой кухни. Проекты общественного жилья напоминают архитектурные шедевры, а зеленые насаждения теперь не только радуют глаз, но и помогают поддерживать прохладу в условиях глобального потепления.

Еда в Сингапуре — это неотъемлемая часть культуры. Центры быстрого питания открываются рано утром и привлекают местных жителей для быстрого завтрака. Днем популярен копи, а по вечерам — традиционные ужины. Приезжающие в аэропорт Чанги туристы часто ищут достопримечательности прямо там, но местный район Бедок предлагает более насыщенный опыт местной кухни.

Китайский квартал в Сингапуре, с его религиозными шпилями и яркими торговыми домами, является символом культурного разнообразия. В этом районе можно найти как традиционные лоточные рестораны, так и модные бары. Джу Чиат-Катонг — еще один район, где можно познакомиться с культурой Перанакан. А на острове Сентоза находятся исторические курорты, предлагающие уникальные возможности для отдыха.