Туроператоры оценили привлекательность КНДР для российских туристов
Недельный отдых с семьёй в Северной Корее обойдётся примерно в шесть тысяч долларов.
Из-за низкой популярности локации в ближайшее время не ожидается налаживания авиасообщения мегаполисов РФ с Пхеньяном. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
«Сейчас летает самолёт из Владивостока северокорейской авиакомпании, он летает не ежедневно, ажиотажа нет. Это визовая страна, визу получить достаточно сложно, её дают не всем. Даже если вы всё-таки решили лететь в Северную Корею, выйдет это недёшево. Мы ни в какие прямые рейсы из той же Москвы или Петербурга не верим в ближайшее время, потому что малая популярность, а билет будет стоить минимум 80-100 тысяч рубелей по маршруту Москва-Пхеньян-Москва. Да и там недёшево, на человека где-то надо рассчитывать за неделю — минимум тысяча долларов. На семью: папа, мама, ребёнок — где-то пять-шесть тысяч долларов за неделю надо будет оставить.
Если у семьи российской есть пять-шесть тысяч долларов, они могут с успехом полететь и в Таиланд, и в Эмираты, и в Египет, в Турцию, даже на Сейшелы и найти там недорогое проживание. Последнее, что россияне будут рассматривать — это поездку в Северную Корею».
Ранее Росавиация предложила авиакомпаниям начать полёты в Пхеньян. На прошлой неделе делегация российского ведомства посетила Северную Корею для согласования инициативы с управлением гражданской авиации КНДР.
Источники газеты «Коммерсантъ» отмечают, что предложение оценить готовность к таким перевозкам получили «Аэрофлот» и «Аврора». По их словам, инициатива Росавиации может коснуться как увеличения числа регулярных рейсов, так и корректировки соглашений о воздушном сообщении.