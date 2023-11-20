Туроператоры оценили привлекательность КНДР для российских туристов

«Сейчас летает самолёт из Владивостока северокорейской авиакомпании, он летает не ежедневно, ажиотажа нет. Это визовая страна, визу получить достаточно сложно, её дают не всем. Даже если вы всё-таки решили лететь в Северную Корею, выйдет это недёшево. Мы ни в какие прямые рейсы из той же Москвы или Петербурга не верим в ближайшее время, потому что малая популярность, а билет будет стоить минимум 80-100 тысяч рубелей по маршруту Москва-Пхеньян-Москва. Да и там недёшево, на человека где-то надо рассчитывать за неделю — минимум тысяча долларов. На семью: папа, мама, ребёнок — где-то пять-шесть тысяч долларов за неделю надо будет оставить.