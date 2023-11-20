Россияне составили 17% иностранного турпотока в Шри-Ланку в ноябре

Не менее 12 682 туристов из России посетили Шри-Ланку в течение первых двух недель ноября. Они составили 17% общего притока иностранных гостей в островное государство за этот период. Об этом сообщило ланкийское Управление по развитию туризма.

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Туристы из России составили 17% от общего количества иностранцев, прибывших на отдых в Шри-Ланку с начала ноября. Лидирует по этому показателю Индия, доля которой в туристическом потоке составляет 18% (13 428 человек). Третье место заняла Германия (10% от общего числа прибытий). За ней следуют Великобритания, Австралия, Китай и США.

По данным управления, общее число иностранных туристов, прибывших в Шри-Ланку за две недели ноября, составило 74 664, что стало самым высоким показателем за 14 дней в этом году. Общее число туристов, прибывших с 1 января по 14 ноября, превысило 1,2 млн человек, а доход Шри-Ланки от иностранного туризма составил в этот период $1,59 млрд.

Правительство Шри-Ланки в целях привлечения иностранных гостей 24 октября объявило о начале выдачи бесплатных виз гражданам России и еще шести стран, жители которых активно посещают остров в качестве туристов.

Шри-Ланка рассчитывает, что в 2023 году страну посетят как минимум 1,55 млн человек со всего мира. Доход туристической отрасли в таком случае может достичь $2,5 млрд.