Топ-5 мест для бюджетного отпуска в декабре за границей
С наступлением зимы вопрос, где провести декабрь, становится все более актуальным.
«Пятый канал» назвал несколько направлений, рекомендованных туроператорами, которые могут стать прекрасным выбором для путешественников.
Египет не перестает привлекать путешественников уже не первый год. Отдых в этой стране позволяет не только насладиться пляжами, но и отправиться в увлекательные экскурсии, включая поездки в Каир. Это место идеально для полноценного отдыха и активного досуга.
Таиланд. Путевки в Таиланд по-прежнему пользуются большим спросом. Пхукет, Бангкок и Паттайя предлагают отличный сервис по доступным ценам. Здесь можно насладиться солнцем двух морей, познакомиться с богатой культурой и посетить местные достопримечательности.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). За последние годы здесь появились филиалы российских компаний и рестораны, что помогает почувствовать себя как дома.
Тунис. Зимой здесь сохраняется климат, схожий с поздней осенью в Европе. Этот месяц — время контрастов: солнечные дни чередуются с дождями. На юге страны остается тепло, позволяя туристам купаться, но вечером и ночью следует ожидать перепады температуры.
Вьетнам – идеальное место для семейного отдыха. Здесь можно насладиться морем, культурой и развлечениями. В декабре особенно популярны такие места, как Фукуок, Хошимин и Нячанг.
Вьетнам подходит для новогодних каникул: в центральной части страны заканчиваются дожди, температура воздуха устанавливается на уровне +20-25 °C, а температура моря — +23-24 °C.