Топ-5 мест для бюджетного отпуска в декабре за границей

С наступлением зимы вопрос, где провести декабрь, становится все более актуальным.

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«Пятый канал» назвал несколько направлений, рекомендованных туроператорами, которые могут стать прекрасным выбором для путешественников.

Египет не перестает привлекать путешественников уже не первый год. Отдых в этой стране позволяет не только насладиться пляжами, но и отправиться в увлекательные экскурсии, включая поездки в Каир. Это место идеально для полноценного отдыха и активного досуга.

Таиланд. Путевки в Таиланд по-прежнему пользуются большим спросом. Пхукет, Бангкок и Паттайя предлагают отличный сервис по доступным ценам. Здесь можно насладиться солнцем двух морей, познакомиться с богатой культурой и посетить местные достопримечательности.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). За последние годы здесь появились филиалы российских компаний и рестораны, что помогает почувствовать себя как дома.

Тунис. Зимой здесь сохраняется климат, схожий с поздней осенью в Европе. Этот месяц — время контрастов: солнечные дни чередуются с дождями. На юге страны остается тепло, позволяя туристам купаться, но вечером и ночью следует ожидать перепады температуры.

Вьетнам – идеальное место для семейного отдыха. Здесь можно насладиться морем, культурой и развлечениями. В декабре особенно популярны такие места, как Фукуок, Хошимин и Нячанг.