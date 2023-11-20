«Дороги на троечку». Россиянин описал автопутешествие по Грузии

Россиянин отправился в автопутешествие по Грузии и пожаловался на дорогой бензин. Своими впечатлениями он поделился с изданием «Тонкости туризма» .

«Дороги в целом на троечку: где-то хорошие, где-то так себе, где-то вообще грунтовка», — такой фразой описал читатель портала свой опыт.

Владимир отметил, что у местных водителей есть свой внутренний свод правил, которому они следуют. По его словам, иногда он терялся в хаосе машин, но старался не реагировать на недовольство других участников движения. Также турист обратил внимание на высокую стоимость топлива.