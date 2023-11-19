Россиянин описал поход в узбекский супермаркет фразой «почему у нас такого нет?»

Российский тревел-блогер побывал в одном из супермаркетов Узбекистана и удивился некоторым его особенностям. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Во-первых, внимание россиянина привлек плов в консервных банках. Турист отметил, что это блюдо вкусное, хотя оно и отличается от свежеприготовленного. Помимо этого, блогеру понравились дегустация узбекских колбас и сосисок и огромная соковыжималка посреди торгового зала.

«Любой покупатель может сам выбрать пару спелых апельсинов и прямо в режиме онлайн приготовить себе свежевыжатый сок. Услуга эта бесплатная — надо просто оплатить стоимость фруктов. Очень удобно, согласитесь! И почему у нас такого нет?» — такими фразами описал свой поход в магазин путешественник.

Кроме того, россиянин обнаружил, что многие товары в супермаркете стоили дешевле, чем на местном рынке. Например, килограммовый кусок говядины там можно было купить за 60 тысяч сумов (около 430 рублей), в то время как на базаре такое мясо стоило от 75 тысяч сумов (около 540 рублей).