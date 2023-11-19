Туристы собирались вынести из отеля в Турции шампуни и продукты

Вещи и продукты, принадлежащие турецкому отелю, были якобы найдены в сумках российских туристов, собирающихся улетать домой. Об этом сообщает газета antalyahakkinda.

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Как пишет издание, семья из России отдыхала в Аланье в 5* гостинице, работающей по системе all inclusive. Название ее не приводится. Когда гости выезжали из отеля, сотрудники ресепшен обратили внимание на увеличившийся багаж: сумок явно стало слишком много. Поэтому менеджеры проверили их.

Выяснилось, что ручная кладь туристов заполнена различными предметами, вынесенными из гостиницы. В частности, персонал обнаружил огромное количество одноразовых средств гигиены – мыла, шампуней, гелей и шапочек для душа, тапочек и зубных щеток. Со шведского стола в ресторане гости стащили порционные емкости с джемом, соусами, медом, множество кусочков рахат-лукума.

Сотрудники отеля увидели и пластиковые бутылки со спиртными напитками. Видимо туристы переливали вино из ресторана гостиницы в собственные емкости. Правда, на фотографиях бутылок не видно.

Продукты, алкогольные напитки и вещи у постояльцев отобрали. Полицию при этом, как пишет издание, привлекать не стали.

Впрочем, доказательств того, что сладости и шампуни хотели увезти именно туристы из России, не приводится. Подлинность снимков вызывает сомнения.