Российские туристы едут в Стамбул пересаживать волосы и делать носы
Не только за достопримечательностями и впечатлениями едут в Стамбул российские туристы. Многие отправляются сюда пересаживать волосы и делать носы, рассказали сегодня на презентации туроператора Anex в отеле Ramada Sultanahmet. Медицинский туризм вошел в топ-10 целей поездок по итогам первых 10 месяцев 2023 года. Изначально маховик спроса на пересадку волос раскрутили арабы, жители Ирана и Ирака, где эти услуги очень востребованы. Стамбульские умельцы набили руку и теперь их достижениями пользуются российские мужчины.
Популярна также пластическая хирургия: со слов одного из клиентов, даже если прибавить стоимость тура, услуги стамбульских хирургов обойдутся дешевле, чем в России.
Впрочем, в общей массе туристов пациентов немного. По объемам спроса все же лидируют короткие поездки на выходные и экскурсионные туры, далее следуют командировки и транзит. Через Стамбул россияне ездят не только в другие страны, но и отправляются по территории Турции – например в Каппадокию.
Как отметили на пресс-конференции, спрос на поездки в Стамбул за год вырос в 4 раза, при этом цены в отелях – в 1,5. Средняя стоимость новогоднего тура на 6 ночей сейчас составляет около 1600 евро. Однако, несмотря на это, порядка половины мест на новогодних рейсах в Стамбул уже продано. Добавим, что из Москвы туроператор возит туристов трижды в неделю авиакомпанией Tailwind.