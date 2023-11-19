Российские туристы едут в Стамбул пересаживать волосы и делать носы

Не только за достопримечательностями и впечатлениями едут в Стамбул российские туристы. Многие отправляются сюда пересаживать волосы и делать носы, рассказали сегодня на презентации туроператора Anex в отеле Ramada Sultanahmet. Медицинский туризм вошел в топ-10 целей поездок по итогам первых 10 месяцев 2023 года. Изначально маховик спроса на пересадку волос раскрутили арабы, жители Ирана и Ирака, где эти услуги очень востребованы. Стамбульские умельцы набили руку и теперь их достижениями пользуются российские мужчины.

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Популярна также пластическая хирургия: со слов одного из клиентов, даже если прибавить стоимость тура, услуги стамбульских хирургов обойдутся дешевле, чем в России.

Впрочем, в общей массе туристов пациентов немного. По объемам спроса все же лидируют короткие поездки на выходные и экскурсионные туры, далее следуют командировки и транзит. Через Стамбул россияне ездят не только в другие страны, но и отправляются по территории Турции – например в Каппадокию.