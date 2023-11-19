Туристам в Японии предлагают не искать урну на улице, а унести мусор в отель

Число посещающих Японию иностранных туристов превысило допандемийный уровень, что вызвало проблему увеличения количества мусора на улицах. Для ее решения предлагают три подхода – надеяться на помощь самих туристов, уменьшить концентрацию гостей в мегаполисах и начать возвращать в общественные места урны и баки, сообщило издание The Japan Times.

© tourdom.ru

О серьезности проблемы свидетельствует пакет мер по борьбе с чрезмерным туризмом, предложенный правительством. Среди них есть и продвижение менее известных туристических направлений, и борьба за чистоту туристических мест.

Видео дня

На прошедшей неделе в популярном у туристов районе Дотонбори в Осаке появилось два десятка новых мусорных баков, да не простых, а SmaGO. Технологическое оснащение впечатляет: автоматическое сжатие содержимого, сигнал в коммунальную службу о заполнении емкости и солнечные батареи для электропитания. Инструкция об их использовании прилагается на нескольких языках. До этого подобные новинки установили в Киото и Хиросиме.

Уличные мусорки практически исчезли в Японии из обихода много лет назад. В последнее время их можно было увидеть в местах с интенсивным движением транспорта, например, на крупных железнодорожных вокзалах. Как отметили в Бюро по охране окружающей среды Осаки, ранее город полностью удалил подобные контейнеры в ответ на жалобы жителей на зловоние и постоянную переполненность. И там не согласны с их возвращением сегодня.

Проблему мусора во многом связывают с обилием уличного фастфуда. Туристы зачастую не могут пройти мимо жареных шариков из осьминогов или пирожных в форме рыб, начиненных пастой из красной фасоли, и других аутентичных японских кушаний. При этом иностранцы зачастую не знают о строгих правилах сортировки появившихся у них бумажек и пластиковых бутылок.

Издание напомнило, что для японцев всегда было нормально уносить мусор с собой в сумке, чтобы выбросить его по возвращении домой.

«Появление контейнеров и урн на улице фактически сделало город грязнее», – прокомментировали чиновники.