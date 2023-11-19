Туристы долетят до аэропорта Нью-Йорка на аэротакси

В Нью-Йорке летающие такси выполнили первые демонстрационные полеты. Пока созданы опытные образцы электрических аэрокаров. Об этом сообщает издание Techcrunch.

Регулярные же перевозки пассажиров из центра Манхэттена до аэропорта имени Кеннеди производитель транспортных средств компания Joby Aviation собирается организовать уже в 2025 году. По оценкам разработчика, перелет на аэрокаре может сократить время проезда до воздушной гавани до семи минут. Дорога на автомобиле по этому маршруту занимает около часа.

Расписание полетов составят на периоды час пик в будние дни. За перелет на борту Uber Copter по указанному маршруту в одну сторону клиент заплатит 200 долларов (около 18 тыс. руб.). В салон электрокара можно будет взять чемодан и один элемент ручной клади.

Компания еще год назад объявила, что планирует предоставлять коммерческие услуги электротакси в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе по маршрутам «город – аэропорт». Инвестором проекта выступает американская авиакомпания Delta Airlines.

Как сообщил мэр мегаполиса Эрик Адамс, две из трех вертолетных площадок на Манхэттене будут электрифицированы за счет города, для электрических такси появится возможность вертикального взлета и посадки.