Эксперты назвали 5 бюджетных мест для отдыха в декабре

Когда наступают зимние холода, россияне начинают чаще задумываться об отдыхе на теплых курортах. Эксперты назвали топ-5 локаций, которые помогут идеально провести отпуск и не разориться на этом.

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Египет всегда был популярен среди туристов благодаря своей относительной дешевизне и разнообразию видов отдыха. Здесь модно отправиться на экскурсии в Каир или же полежать на пляже Красного моря.

Особой популярностью в 2023 году пользуется Таиланд. Его островные курорты успели прославиться недорогим и качественным сервисом. Здесь также можно выбрать либо пляжный отдых, либо отправиться на экскурсии в буддийский центр.

В декабре ОАЭ становятся главным местом притяжения туристов. При этом за последние пару лет в Эмиратах открылось большое количество филиалы российских компаний, которые напомнят путешественникам о свое родине.

Тунис идеально подойдет тем, кто не любит особенно жаркий климат. Зимой здесь такая же погода, как в Европейской части России поздней осенью. При этом вода в море все еще остается вполне теплой для купания.

Вьетнам идеально подходит для спокойного отпуска. Здесь модно и поплавать, и насладиться культурной программой, передает «Пятый канал».