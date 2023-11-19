Эксперты назвали 5 бюджетных мест для отдыха в декабре

Эксперты назвали пять бюджетных мест для идеального отдыха в декабре
Когда наступают зимние холода, россияне начинают чаще задумываться об отдыхе на теплых курортах. Эксперты назвали топ-5 локаций, которые помогут идеально провести отпуск и не разориться на этом.
Египет всегда был популярен среди туристов благодаря своей относительной дешевизне и разнообразию видов отдыха. Здесь модно отправиться на экскурсии в Каир или же полежать на пляже Красного моря.
Особой популярностью в 2023 году пользуется Таиланд. Его островные курорты успели прославиться недорогим и качественным сервисом. Здесь также можно выбрать либо пляжный отдых, либо отправиться на экскурсии в буддийский центр.
В декабре ОАЭ становятся главным местом притяжения туристов. При этом за последние пару лет в Эмиратах открылось большое количество филиалы российских компаний, которые напомнят путешественникам о свое родине.
Тунис идеально подойдет тем, кто не любит особенно жаркий климат. Зимой здесь такая же погода, как в Европейской части России поздней осенью. При этом вода в море все еще остается вполне теплой для купания.
Вьетнам идеально подходит для спокойного отпуска. Здесь модно и поплавать, и насладиться культурной программой, передает «Пятый канал».
Эксперты Алексан Мкртчян и Олег Козырев рассказали, сколько в этом году в ноябре будет стоить несколько дней на солнечном турецком пляже.