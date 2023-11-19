Что Мьянма предлагает российским туристам

Мьянма готова принимать гостей из России. Запущен прямой рейс: Новосибирск – Мандалай – Янгон. Для россиян действует безвизовый режим. Лучший период для поездки – с ноября по апрель, передает корреспондент «МИР 24» Елена Заднепровская.

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Особое внимание и теплота к российским журналистам с первых же шагов в Мьянме. Между Республикой Союз Мьянма и Россией давние дружеские и деловые отношения, но туристическое направление долго оставалось без внимания. Прямых перелетов не было 30 лет. Турпоток из России в Мьянму в этом году составил всего около двух тысяч человек.

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«Хотела бы ответить не цифрами, а словом «мало». Мало туристов, поэтому мы организовали этот визит. Хотя отношения между странами хорошие, но мало работы в плане публичной дипломатии. Нам нужны такие ознакомительные программы. Это государственный проект, но в нем также участвовали отели и рестораны, которые хотели показать себя», – рассказала министр по делам гостиниц и туризма Мьянмы Тэ Тэ Кхаин.

Мьянма – большая страна, есть на что посмотреть, чем восхититься. Здесь проживает 135 народностей и племен, и все хранят свои традиции. Стать участником локального праздника можно, просто переезжая между городами.

Ко Ко Най – русскоговорящий гид. После школы он пошел в переводчики. Ему предоставили на выбор три языка. Он отказался от немецкого и корейского в пользу русского. Несколько раз бывал в России.

«Первый раз было удивительно: машины большие, дома. Люди другие», – рассказал гид Ко Ко Най.

Русских туристов в Мьянме удивляет обилие пагод. Позолоченные крыши храмов видны повсюду. Из-за них Мьянму часто называют золотой страной. В каждом регионе есть свои традиции, связанные с Буддой.

На озере Инле осенью торжественно из храма в храм перевозят деревянные статуи Будды. На праздник собираются паломники со всей Мьянмы и ближайших стран.

«Здесь будут кормить Будд. Люди принесли угощения, а ночевать они будут в другом месте», – поделился гид Ко Ко Най.

Озеро Инле – большое, живописное и жилое. Прямо на воде стоят дома народа Инта. Отличительная черта местных рыбаков – управление лодкой с помощью ног. Объяснение простое – руки заняты.