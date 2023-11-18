Названы популярные отели для встречи Нового года в Таиланде, ОАЭ и Шри-Ланке

В туроператорской компании Anex подвели промежуточные итоги продаж туров на новогодние праздники, назвали самые популярные наравления и отели, которые предпочитают туристы.

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Список стран-лидеров ожидаемо возглавил Таиланд – эта страна предлагает наиболее комфортные условия для тех, кто выбирает пляжный отдых. Кроме того, ее связывают с городами России многочисленные прямые рейсы. «Полетная программа на зимний период осуществляется из 12 городов», – сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Tуристы, которые сохранили возможность отдыхать за рубежом, выбирают отели более высокого уровня – категории 4 и 5*. Например, еще есть места в Phuket Emerald Beach Resort And Spa, Khaolak Emerald Beach Resort & Spa, Sugar Marina Resort-Art-Karon Beach, Woraburi Resort & Spa Karon Beach, а также The Marin Phuket. В основном в Таиланд едут пары или семьи с детьми. При этом более 60% бронирований производится с тем расчетом, чтобы провести новогоднюю ночь в Таиланде. И так как хорошие отели разбирают в первую очередь, с покупкой тура лучше не затягивать.

Второе по популярности направление – ОАЭ. Бронирований с заездом после Нового года в этой стране больше. Туристы в основном предпочитают отели 5* на полупансионе, но есть запросы и на размещение с завтраками и «все включено». «Большинство клиентов бронирует размещение в Дубае, куда есть прямой перелет из 10 городов, большое количество различных средств размещения», – добавили в Anex. Из наиболее популярных отелей можно выделить Rixos Marina Abu Dhabi, Ja Lake View Hotel, Bahi Ajman Palace, Stella Di Mare Dubai Marina, Royal M Hotel & Resorts Al Aqah Beach.