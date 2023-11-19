Самолет улетел в Турцию без 30 пассажиров и пилота

Самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в город Измир на западе Турции без 30 пассажиров и пилота. Об этом сообщил портал Airporthaber , специализирующийся на новостях авиации.

По его информации, инцидент произошел накануне в аэропорту Шарль-де-Голль. Рейс, вылет которого планировался на 17:00, был задержан на три часа, однако информация о стойке регистрации к 20:00 так и не появилась. Проверив в мобильном приложении состояние рейса, пассажиры увидели, что самолет уже улетел.