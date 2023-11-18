Туристка рассказала о безвизовой поездке в Китай

Уже почти три месяца, как из Благовещенска в Китай можно ездить по безвизу. Напомним, по новым после пандемии ковида правилам перебраться через Амур можно только в составе тургруппы.

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Жительница Благовещенска Светлана свою первую после пандемии поездку в Поднебесную совершила в конце октября. К тому времени процесс уже обкатался, отточился, встал на рельсы, и всё проходило без каких-то недоразумений и неожиданностей.

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Своими впечатлениями амурчанка поделилась с порталом 2x2.su.

На гостинице можно сэкономить

До закрытия границы я ездила довольно часто, как, думаю, многие жители области. Курс юаня позволял чуть ли не каждые выходные бывать в Китае. И всё было проще простого: едешь на таможню и переправляешься – главное, иметь загранпаспорт и деньги. И вот с открытием границы и введением безвиза я решила, что обязательно поеду, - рассказывает Светлана.

Безвиз, как все знают, уже не тот. Теперь идёшь в амурскую турфирму и заключаешь с ней договор, по которому тебе предоставляют сопровождающего гида, групповой переход через таможню туда и обратно, гостиницу в Хэйхэ и трансфер до неё и обратно.

Встретили в девять утра на нашей таможне – сразу всеми группами от разных гидов. Собравшихся проверяют по списку – идём к таможенному переходу. На той стороне Амура нас ждут со списком уже на китайском языке, каждой группе определяют свою стойку регистрации, - продолжает благовещенка.

Ещё одним нововведением было требование получать перед поездкой так называемый паспорт здоровья. На специальном китайском сайте формировался QR-код, который потом считывался на самой таможне для получения синей карточки, подтверждающей, что турист не является переносчиком какого-то опасного заболевания. Без «паспорта» дорога закрыта.

Итак, нас привозят в гостиницу, мы заселяемся – и полная свобода действий, у каждого своя программа пребывания. В следующий раз мы собираемся только перед автобусом на обратную дорогу. Всё культурно и организованно. Единственное – проходить таможню приходится долго. Я по алфавиту первая прошла, но ждать надо всех. А только от одной турфирмы четыре группы было. В общем, процедура по времени занимает до трёх часов в одну сторону, - говорит Светлана.

Конечно, если до пандемии индивидуальный безвиз обходился в 1700-2300 рублей, то сейчас, например, нашей собеседнице поездка с одной ночёвкой обошлась в 9800 рублей. Но зато в гостинице – номер на одного человека. Чаще же всего, отмечает амурчанка, люди ездят компаниями, и в этом случае на гостинице можно немного сэкономить. Так, у знакомых Светланы с учётом одного номера на троих получилось по 12 тысяч с человека, но за две ночёвки – у благовещенки была одна ночь.

Наша гостиница меня вообще приятно удивила: в центре, после реконструкции, вся нафарширована электроникой. При входе в номер автоматически открываются шторы, звучит приветствие на китайском, лёгкая музыка включается, подсветка в нужных местах, увлажнитель и ионизатор воздуха и т.д. Я думала, что в Корею попала или Японию, - делится впечатлениями наша героиня.

К русским - дружелюбно

Что бросается в глаза в нынешнем Хэйхэ – город всё больше благоустраивается. Многие улицы реконструируют, обновляют фасады зданий, общественные места, появляются новые парковые зоны. Город всё больше приобретает облик туристической местности.

По наблюдениям Светланы, местные жители к русским гостям очень дружелюбно настроены. Например, никаких больше хабалистых, где-то грубоватых, где-то неприятных продавцов в торговых центрах, как это нередко было раньше. Даже у уличных лотков с китайской едой тебя не проигнорируют, обязательно уделят внимание.

Стало ли дороже за эти годы? В юанях разницы в стоимости практически нет. Скажем, приличная гостиница раньше стоила 200-250 юаней, сейчас - 260. Перекусить в кафе – 10-20 юаней, как и было. Уличная еда от силы на один юань поднялась в цене. А вот в пересчёте на рубли курс поменялся ощутимо, - отмечает амурчанка.

Добавим, что можно и не пользоваться услугами турфирмы, а самим оформить визу: разовую или на определённый период, групповую или индивидуальную. Причём сделать это можно на самой китайской таможне. Но, предупреждает наша героиня, будьте готовы к тому, что на пункте пропуска абсолютно нет интернета. Соответственно, никакими приложениями с функцией переводчика в случае необходимости не воспользуешься. Так что лучше не надеяться на импровизацию, а изучить нюансы оформления заранее, проконсультироваться с теми, кто уже это проходил.

Светлана говорит, что на таможне успела пообщаться с группой, которая ехала по визе. Обменялись впечатлениями по вариантам стоимости: что турфирма, что виза примерно одинаково. Так что альтернативы по цене поездки сейчас точно нет.