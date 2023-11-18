Китайские Хайнань и Гонконг откроют рейсы в РФ под Новый год

Из России с 23 декабря возобновляют прямые перелеты в Гонконг после долгого перерыва.

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Китайские туроператоры предлагают россиянам посетить вместе с Гонконгом остров Хайнань, предоставив новую возможность провести новогодние праздники в этой азиатской стране без визы.

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Несмотря на возобновление прямых рейсов, эксперты утверждают, что путешествие в этом направлении пока не является дешевым. На конец декабря цена на билеты из Москвы в Гонконг стартует от 60 тысяч рублей без багажа и от 73,3 тысяч рублей с багажом на одного пассажира. Однако в новогодний период стоимость перелета ожидаемо вырастет, достигая отметки в 130 тысяч рублей за билет с багажом на человека, вылетающего 30 декабря и возвращающегося 7 января. После новогодних праздников цены уменьшатся, с билетами с багажом от 73 до 77 тысяч рублей.

Компания China Travel рекомендует российским туристам два основных варианта посещения Гонконга: либо пребывание на острове от 2 до 3 ночей с возможной поездкой в Макао, либо комбинированный тур "Гонконг + Хайнань", где можно сочетать экскурсионный отдых с пляжным.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Гонконг ранее служил удобным транзитным пунктом для перелетов в разные страны. Въезд в Гонконг на 14 дней не требует визы для россиян, и Хайнань, имеющий свой безвизовый режим, принимает рейсы из Гонконга как из третьей страны, не требуя визы для россиян. Однако, если лететь на Хайнань с пересадкой в городах материкового Китая, потребуется виза. Эти особенности стоит учитывать, планируя новогодний отдых, поясняет эксперт.

Согласно информации от China Travel, экскурсионный тур в Гонконг на 5 дней в новогодние праздники обойдется от 260 тысяч рублей на двоих в отеле 4* и от 292 тысяч рублей в отеле 5* с завтраками.

Операторы сообщают, что средние затраты на путешествие в Гонконг после новогодних праздников на 7 ночей (вылет из Москвы 9 января) составят от 270 тысяч рублей на двоих.