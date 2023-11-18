Китайские Хайнань и Гонконг откроют рейсы в РФ под Новый год
Из России с 23 декабря возобновляют прямые перелеты в Гонконг после долгого перерыва.
Китайские туроператоры предлагают россиянам посетить вместе с Гонконгом остров Хайнань, предоставив новую возможность провести новогодние праздники в этой азиатской стране без визы.
Несмотря на возобновление прямых рейсов, эксперты утверждают, что путешествие в этом направлении пока не является дешевым. На конец декабря цена на билеты из Москвы в Гонконг стартует от 60 тысяч рублей без багажа и от 73,3 тысяч рублей с багажом на одного пассажира. Однако в новогодний период стоимость перелета ожидаемо вырастет, достигая отметки в 130 тысяч рублей за билет с багажом на человека, вылетающего 30 декабря и возвращающегося 7 января. После новогодних праздников цены уменьшатся, с билетами с багажом от 73 до 77 тысяч рублей.
Компания China Travel рекомендует российским туристам два основных варианта посещения Гонконга: либо пребывание на острове от 2 до 3 ночей с возможной поездкой в Макао, либо комбинированный тур "Гонконг + Хайнань", где можно сочетать экскурсионный отдых с пляжным.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Гонконг ранее служил удобным транзитным пунктом для перелетов в разные страны. Въезд в Гонконг на 14 дней не требует визы для россиян, и Хайнань, имеющий свой безвизовый режим, принимает рейсы из Гонконга как из третьей страны, не требуя визы для россиян. Однако, если лететь на Хайнань с пересадкой в городах материкового Китая, потребуется виза. Эти особенности стоит учитывать, планируя новогодний отдых, поясняет эксперт.
Согласно информации от China Travel, экскурсионный тур в Гонконг на 5 дней в новогодние праздники обойдется от 260 тысяч рублей на двоих в отеле 4* и от 292 тысяч рублей в отеле 5* с завтраками.
Операторы сообщают, что средние затраты на путешествие в Гонконг после новогодних праздников на 7 ночей (вылет из Москвы 9 января) составят от 270 тысяч рублей на двоих.
По мнению председателя Совета Ассоциации «Мир без границ» Александра Львова, туры на Хайнань будут востребованы, поскольку это направление было популярным среди россиян до пандемии.