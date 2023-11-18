Открылось прямое авиасообщение из Петербурга в Тбилиси

После четырехлетнего перерыва возобновлено авиасообщение из Пулкова в Грузию. Пока ожидается три рейса в неделю. С первыми пассажирами пообщалась корреспондент «МИР 24» Елена Куршук.

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Несколько лет добраться из воздушной гавани Петербурга до Тбилиси можно было только с пересадками – в Минске или Ташкенте. И, наконец, на табло долгожданная фраза «Прямой рейс». С сегодняшнего дня перелеты в столицу Грузии из Пулкова будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и субботам.

«Летать будем на нашем основном типе нашей компании, вместимость 100 человек в салон, на данный момент продажа билетов более 90%, то есть на сегодняшнем рейсе заполненность 96 человек, востребованный рейс, надеюсь, что дальше будет развиваться еще больше и частота увеличится», – сказал командир воздушного судна Дмитрий Летюшов.

Пассажиров первого прямого рейса командир поприветствует особенно – от имени экипажа поздравит с возобновлением полетной программы. Большинство летит к друзьям и близким.

«Возобновление прямых рейсов очень ждали, потому что переезд через Ларс очень неудобно и долго, у меня там семья, сын», – отметила пассажирка.

«Мы очень рады, что теперь мы может добраться прямым рейсом и с малышом удобнее летать прямыми рейсами», – сказала женщина.

«Лечу к друзьям. Очень рада, конечно, так намного удобнее», – сказала пассажирка.