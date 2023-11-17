Пассажирку обязали выплатить миллионы рублей за дебош на борту

Пассажирку American Airlines обязали выплатить авиакомпании компенсацию на миллионы рублей за дебош на борту. Подробности сообщает портал Fox Business.

По данным источника, суд Аризоны обязал 29-летнюю Кайлу Фаррис заплатить почти 40 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей) в качестве возмещения убытков перевозчику из-за задержки рейса.

Также Фаррис проведет три месяца испытательного срока под надзором. В это время американке нельзя будет путешествовать коммерческими самолетами без предварительного разрешения.

Конфликт с участием Фаррис произошел в феврале 2022 года на рейсе из Феникса, штат Аризона, в Гонолулу на Гавайях. Во время полета пассажирка начала вести себя агрессивно, угрожать членам экипажа и попутчикам, а также нецензурно выражаться. Из-за нее командир воздушного судна решил сменить курс и вернуться в аэропорт вылета. 12 сентября 2023-го Фаррис признала себя виновной, а приговор ей вынесли 14 ноября.