Авиакомпания FinnAir отказала туристке в возврате денег за авиабилет

Закрытие Финляндией ряда пунктов пропуска на границе с Россией уже сказывается на самостоятельных путешественниках, планировавших возвращаться из заграничных поездок через Хельсинки.

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Издание «Фонтанка.ру» приводит конкретный случай, ссылаясь на переписку с туристкой Екатериной. Девушка забронировала невозвратный авиабилет FinnAir до финской столицы, собираясь дальше проследовать в Санкт-Петербург автобусом. Узнав о закрытии пограничных пунктов на юге Финляндии, решила отказаться от перелета и попытаться вернуть деньги, сославшись на форс-мажор. Однако авиаперевозчик не согласовал возврат, так как от руководства FinnAir пока не поступало распоряжения рассматривать ситуацию как исключительную. Пассажирке предложили лишь заполнить онлайн форму на сайте и ждать.

Как полагают специалисты по продаже авиаперевозки, шансов вернуть деньги немного. Скорее всего, авиакомпания будет апеллировать к тому, что пункты пропуска на севере Финляндии пока работают. А значит, у клиента оставалась возможность выехать в Россию, пусть и проделав путь в лишние 900 км. Тот факт, что сделать это рейсовым автобусом, как планировалось, вряд ли сочтут убедительным.