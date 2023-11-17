Отели Египта в январе могут снизить цены в валюте на 20%
Отели Египта в январе могут снизить цены в валюте на 20%, чтобы привлечь российских туристов. Спрос россиян на отдых в этой стране сократился из-за палестино-израильского конфликта. Часть туристов переориентировалась на экзотические направления, где лучше сервис за такую же цену и зимой можно купаться в теплом море. В среднем цены на январский отдых в Египте будут снижены до 130 тысяч рублей за двоих. Подробнее об этом Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян:
Путевка в Египет, которая стоила 200 тысяч рублей в начале октября, 5 звезд, все включено, сейчас стоит примерно 160 тысяч на двоих с вылетом из Москвы. И это, естественно, цена россиянам не нравится. Россияне ждут цену примерно на уровне 120, ну максимум 130 тысяч рублей на двоих. Я думаю, что эти цены будут, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Естественно, не на Новый год. На Новый год всегда цены растут. А вот, скажем, уже после 20 января и весь февраль мы увидим цену 130 тысяч рублей, 5 звезд на двоих, все включено. Это значит, что отели 4 звезды будут стоить примерно 70-80 тысяч рублей на двоих. Это тоже не те цены, которые ждут россияне, но тем не менее, в любом случае, только по этим ценам сейчас возможно восстановить поток в Египет.
Мкртчян добавил, в конце января температура воздуха днем в Египте достигает +25 градусов. А ночью опускается до +13. Вода в Красном море будет не ниже 20 градусов. Поэтому популярностью среди россиян в этот период пользуются более теплые направления: Куба, Венесуэлла, Мальдивы. Но лидирующие позиции по-прежнему занимают Арабские Эмираты.