Россия стала одним из лидеров по турпутевкам в Таиланд
Россия пошла в топ-5 стран по продаже путевок в Таиланд
Около миллиона российских путешественников посетили королевство, подтвердили в управлении по туризму Таиланда (ТАТ), сообщает «Интерфакс-Туризм».
Статистика ведомства отмечает, что на первом месте по числу туристов остается Малайзия с 3,6 миллионами прибывших. Китай занимает вторую строчку с 2,78 миллионами путешественников, а на третьем месте Южная Корея с 1,32 миллионами посетителей. Индия следует на четвертой позиции с 1,3 миллионами туристов в Таиланде.
Исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда, Тирасил Тапен, ранее выразил надежду на прием более 1,2 миллионов российских туристов до конца текущего года. Планируется достичь числа в 1,5 миллиона посетителей из России в 2024 году.