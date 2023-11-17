Россия стала одним из лидеров по турпутевкам в Таиланд

Россия пошла в топ-5 стран по продаже путевок в Таиланд

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Около миллиона российских путешественников посетили королевство, подтвердили в управлении по туризму Таиланда (ТАТ), сообщает «Интерфакс-Туризм».

Статистика ведомства отмечает, что на первом месте по числу туристов остается Малайзия с 3,6 миллионами прибывших. Китай занимает вторую строчку с 2,78 миллионами путешественников, а на третьем месте Южная Корея с 1,32 миллионами посетителей. Индия следует на четвертой позиции с 1,3 миллионами туристов в Таиланде.