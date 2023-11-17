Блогер раскрыл действенные способы вычислить россиян за рубежом

Российский тревел-блогер и путешественник раскрыл несколько действенных способов вычислить соотечественников за рубежом. Соответствующая запись появилась в его личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации сообщил, что между гражданами России существует «некая невидимая связь», которая становится особенно яркой, когда они оказываются за границей.

«В этом мире глобального разнообразия и культурных отличий россияне обладают определенными чертами, которые делают их узнаваемыми практически в любом уголке планеты», — добавил он.

По словам путешественника, первый признак — это непередаваемая ностальгия в глазах. Он отметил, что россияне, находясь вдалеке от родины, часто испытывают глубокую тоску по ней.

«Эта ностальгия раскрывается в разговорах о родных местах, в нежных воспоминаниях о бабушкином пироге или звуках родного говора», — пояснил он.

Вторая характеристика связана с любовью к природе России. Глаза живущих за рубежом соотечественников начинают сиять, когда речь заходит о бескрайних степях или озерах.

«Третий характерный момент — это "русская душа", — заявил блогер. — Россияне за границей всегда сохраняют свою уникальную душевность и гостеприимство».

Путешественник подчеркнул, что они любят делиться своими традициями, угощать друзей и знакомых блюдами русской кухни.

«Их теплота и открытость делают их любимцами в любой компании», — написал он.

Четвертая характеристика, которая, по мнению блогера, выделяет россиян среди остальных, связана с их неистребимой верой в лучшее будущее.