Сотрудников аэропорта Бали поймали на вымогательстве у туристов

Сразу пять сотрудников иммиграционной службы аэропорта Денпасар задержаны по делу о вымогательстве у туристов. Об этом журналистам рассказали в прокуратуре Бали.

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Речь идет об услуге ускоренного прохождения паспортного контроля по прибытии. Ею могут воспользоваться пожилые граждане, несовершеннолетние, беременные женщины и трудовые мигранты. Причем совершенно бесплатно. Однако несколько нерадивых иммиграционных офицеров решили на этом подзаработать.

В частности, злоумышленники не только предлагали всем желающим за деньги воспользоваться приоритетным оформлением документов, но и требовали оплату даже с тех туристов, для которых услуга и была внедрена. Тариф достаточно гибкий – от 100 до 250 тыс. индонезийских рупий с человека (от 500 до 1500 руб.).

По данным надзорного органа, о правонарушениях со стороны представителей миграционной службы сообщили сами путешественники. После этого было начато расследование, которое и подтвердило факты вымогательства. За месяц с туристов собирали около 100 млн индонезийских рупий (порядка 500 тыс. руб.). «Конечно, эта прибыль является незаконной. Но главное, она наносит ущерб имиджу Бали», – резюмировал помощник по особым преступлениям прокуратуры региона Деди Курниаван.