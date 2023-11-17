Международный автобусный перевозчик приостановит рейсы из Финляндии в Россию

«Купившим билеты на более поздние рейсы мы предлагаем поменять их на другие направления Lux Express (например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой) или получить компенсационный код на бесплатную поездку на наших автобусах», — говорится в сообщении.