Туристов предупредили о мошенничестве в аэропорту Бали

Туристов, прибывающих в балийский аэропорт Нгурах Рай, предупредили о мошенничестве со стороны сотрудников авиагавани. Об этом сообщает местное издание The Bali Sun .

Уточняется, что сотрудники предлагали путешественникам пройти ускоренный контроль за дополнительную плату. Они требовали за это до 250 тысяч рупий (1,4 тысячи рублей), хотя услуга должна предоставляться бесплатно определенным категориям граждан. В том числе к ним относятся пожилые туристы и беременные женщины.