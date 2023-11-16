Турагенты заметили «тысячекратный» рост спроса на туры в Грузию

Тбилиси этой зимой, как признаются турагенты, стал одним из популярных направлений у туристов из России. Кто-то говорит об увеличении популярности на 200%, а кто-то, как, например, руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян, – о «тысячекратном росте продаж».

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Причиной стало открытие прямых авиарейсов в Тбилиси и Кутаиси не только из Москвы и Сочи, но и из других регионов.

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«Рейсов много, самолеты полные», – признаются представители турбизнеса.

Начиная с середины ноября в Грузию «Азимут» и Red Wings начали летать из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани. И туристов, похоже, не останавливают довольно высокие цены на авиабилеты. Например, из Москвы на новогодние каникулы можно улететь прямым рейсом за 57 тыс. руб. туда и обратно, из Питера – 66 тыс. руб., из Сочи получится дешевле – около 40 тыс. руб. в оба конца. Впрочем, это праздничные тарифы, в декабре билеты дешевле. Например, Red Wings предлагает из Санкт-Петербурга в Тбилиси отправиться за 51 тыс. руб.

«Огромный спрос у россиян, и особенно на Новый год, – подтвердил TourDom.ru владелец туристической компании GavaziTravel Рамаз Берошвили. – Чаще всего выбирают восьмидневные туры, стоимость начинается от 500 долларов США без перелета. Проживание с завтраком, дегустация вин, прекрасный грузинский ужин. Хотя есть и более продолжительные путешествия. Сейчас, например, работаем с группой из России, которая приедет на 11 дней».

Зимние приоритеты у российских туристов не сильно отличаются от летних, разве что сейчас море не входит в обязательную программу. По словам грузинских туроператоров, спросом пользуются экскурсии в Кахетию, Картли, Сванетию. Не оставляют без внимания и Боржоми. Стоимость групповой экскурсии на целый день обойдется в среднем в 30–45 евро на человека, индивидуальная – 160–170 евро. Причем на время праздников тарифы, как правило, не повышаются.

Несмотря на новогодний ажиотаж, проблем со свободными номерами в отелях Тбилиси нет. Число доступных вариантов на сервисах бронирования в начале января и ноябре отличается несильно. Цены также стабильны, хотя во время праздников можно ожидать, что некоторые отели поднимут тарифы, однако не критично. Сутки в пятизвездочном Hotel Pullman Tbilisi Axis Towers обойдутся в 17 067 руб. без питания, в четырехзвездочном Silver 39 Corner Hotel – 5297 руб., в трехзвездочном «Дипломате» – 3069 руб. Апартаменты в начале января реально снять за 4–6 тыс. руб. в сутки.