Спрос на новогодний Египет за год упал в два раза

Спрос на отдых в Египте в новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом упал в два раза, сообщили "РГ" участники рынка. Туристы переключаются на Таиланд и Вьетнам. Разница в стоимости не столь несущественная, но эти направления в понимании туристов более экзотичные, поясняют специалисты.

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Объем бронирований авиабилетов в Египет на новогодние каникулы в этом году снизился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказывает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Перелет в одну сторону сейчас обойдется примерно в 26 тыс. руб. на одного пассажира.

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При этом выросла популярность Таиланда. Сейчас это направление занимает долю в 14,7% в общем объеме бронирований, тогда как год назад было 11%. Авиабилеты в Таиланд в одну сторону стоят в среднем 70 тыс. руб. Спрос вырос также на Азербайджан - в три раза. А на Армению, Турцию и Узбекистан снизился.

В 2,5 раза упал спрос на Египет в Новый год и по данным бронирований отелей. Номер в египетских отелях сейчас стоит около 6,5 тыс. руб. В этом случае туристы переключаются на Вьетнам. За год спрос на бронирования отелей на Новый год по этому направлению вырос в пять раз. Сейчас номер во Вьетнаме обходится в среднем в 6 тыс. руб.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, на середину ноября бронирования на новогодние праздники Египта замедлилось на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом средний чек бронирований за год вырос на 60% до 11,5 тыс. руб. за номер в сутки.

Активно бронируют Турцию (10,7 тыс. руб в сутки), ОАЭ (29,7 тыс. руб.), Катар (16 тыс. руб.). В числе самых популярных зарубежных направлений, по данным компании, также Таиланд, Италия, Узбекистан, Грузия, Франция, Армения.

В условиях, когда выбор направлений ограничен, а продолжительность полетов до Египта увеличилась, туристы уже более охотно выбирают дальнемагистральные направления, поясняют в компании Fun&Sun.

"Туристы сейчас более свободно подходят к выбору направлений. Они хотят больше разнообразия и впечатлений. Разница в цене не столь существенная", - говорит представитель туроператора Ольга Иванова.

Например, отправиться в тур на Пхукет (Таиланд) на 12 ночей можно по цене от 77 тыс. руб. за человека, в Шарм-эль-Шейх (Египет) - от 75 тыс. руб. за человека.

Этот тренд начался еще летом, когда спрос на Таиланд и Шри-Ланку был настолько хорошим, что туроператоры сохранили чартерные программы на летний сезон из Москвы и ряда регионов, поясняет представитель Fun&Sun. Соответственно туроператоры адаптируют свои полетные программы под запрос клиентов, говорит она. Так, в Таиланд туроператор сейчас летает из 15 городов, а в Египет из шести. Также во Вьетнам есть полетная программа через Казахстан. Туристы летят, так как это удобный маршрут с одной пересадкой и нет достойных по цене альтернатив.

Накануне другой туроператор Tez Tour объявил о сокращении полетной программы в Египет с 26 ноября. Как пояснили в пресс-службе туроператора, причина в эскалации ситуации на Ближнем Востоке и аннуляциях туров со стороны клиентов.