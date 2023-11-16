Более 6 млн россиян могут посетить Турцию в 2023 году

"К сожалению, нового рекорда по этому показателю мы не ждем. Однако мы ожидаем, что число российских туристов, посетивших в 2023 году, будет выше в сравнении с прошлым годом. Мы прогнозируем, что их будет более 6 млн", - сказал собеседник агентства.