Сколько стоит отдохнуть в санаториях Беларуси на Новый год

Туроператоры отмечают, что путёвки в топовые санатории уже раскуплены.

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Россияне всё чаще выбирают для отдыха Беларусь: продажи туров в сравнении с доковидным периодом увеличились на 15–20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Популярностью пользуются белорусские санатории — на Новый год уже занято порядка 80% мест в популярных здравницах. Уже нет мест в санаториях «Приозерный», «Сосны», «Озёрный», «Боровое», «Веста», «Юность», «Силичи», «Радон», говорят в «Мультитуре».

Сколько стоит отдых в санатории в Беларуси на Новый год

Туроператоры «Русский Экспресс» и «Алеан»:

«Белорусочка» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 41 тысячи ₽ в номере с частичными удобствами до 98 тысяч ₽ в номере «люкс» за двоих.

«Нарочанский берег» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 29 тысяч ₽ за двоих.

«Приднепровский» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 32 тысяч ₽ за двоих.

«Журавушка» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 24,6 тысячи ₽ за двоих.

«Альфа Радон» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 130 тысяч ₽ за двоих.

«Буг» (7 ночей) — от 28,3 тысячи ₽ за двоих.

Все цены указаны без учёта расходов на дорогу.

Туроператор «Мультитур»:

«Поречье» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 36 тысяч ₽ за двоих.

«Рассвет-Любань» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 31,5 тысячи ₽ за двоих.

«Ислочь» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 47,4 тысячи ₽ за двоих.

«Чёнки» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 31,7 тысячи ₽ за двоих.

Все цены указаны без учёта расходов на дорогу.

Fun& Sun: «Буг» и «Чёнки» — от 29–30 тысяч ₽ за двоих на 7 ночей.

Несколько санаториев по состоянию на 10 ноября ещё не представили новогодние тарифы, в основном это объекты эконом-сегмента — «Шинник», «Энергетик», «Машиностроитель». Туроператоры советуют бронировать путёвки за 2–4 месяца до заезда, а в топовые объекты — «Юность», «Боровое», «Приозёрный», «Сосны» — за полгода.