Сколько стоит отдохнуть в санаториях Беларуси на Новый год
Туроператоры отмечают, что путёвки в топовые санатории уже раскуплены.
Россияне всё чаще выбирают для отдыха Беларусь: продажи туров в сравнении с доковидным периодом увеличились на 15–20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Популярностью пользуются белорусские санатории — на Новый год уже занято порядка 80% мест в популярных здравницах. Уже нет мест в санаториях «Приозерный», «Сосны», «Озёрный», «Боровое», «Веста», «Юность», «Силичи», «Радон», говорят в «Мультитуре».
Сколько стоит отдых в санатории в Беларуси на Новый год
Туроператоры «Русский Экспресс» и «Алеан»:
- «Белорусочка» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 41 тысячи ₽ в номере с частичными удобствами до 98 тысяч ₽ в номере «люкс» за двоих.
- «Нарочанский берег» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 29 тысяч ₽ за двоих.
- «Приднепровский» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 32 тысяч ₽ за двоих.
- «Журавушка» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 24,6 тысячи ₽ за двоих.
- «Альфа Радон» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 130 тысяч ₽ за двоих.
- «Буг» (7 ночей) — от 28,3 тысячи ₽ за двоих.
Все цены указаны без учёта расходов на дорогу.
Туроператор «Мультитур»:
- «Поречье» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 36 тысяч ₽ за двоих.
- «Рассвет-Любань» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 31,5 тысячи ₽ за двоих.
- «Ислочь» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 47,4 тысячи ₽ за двоих.
- «Чёнки» (заезд 29 декабря, 7 ночей) — от 31,7 тысячи ₽ за двоих.
Все цены указаны без учёта расходов на дорогу.
Fun& Sun: «Буг» и «Чёнки» — от 29–30 тысяч ₽ за двоих на 7 ночей.
Несколько санаториев по состоянию на 10 ноября ещё не представили новогодние тарифы, в основном это объекты эконом-сегмента — «Шинник», «Энергетик», «Машиностроитель». Туроператоры советуют бронировать путёвки за 2–4 месяца до заезда, а в топовые объекты — «Юность», «Боровое», «Приозёрный», «Сосны» — за полгода.
На 2024 год белорусские санатории повысили тарифы на 10–15%, сообщили в «Интуристе». Например, путевка на семь ночей в начале февраля 2024 года с перелётом из Москвы в санаторий «Рассвет-Любань» с питанием полный пансион обойдется в 53 380 ₽ на двоих, а аналогичный тур в санаторий «Альфа Радон» — в 125 410 ₽ на двоих.